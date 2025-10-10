الأخبار
برلين ولندن باريس تؤكد عزمها على "إحياء" المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي

أخبار دولية
2025-10-10 | 11:53
برلين ولندن باريس تؤكد عزمها على &quot;إحياء&quot; المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي
برلين ولندن باريس تؤكد عزمها على "إحياء" المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي

أبدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا "عزمها على إحياء المفاوضات مع ايران" حول برنامجها النووي.
     
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك: "نحن عازمون على إحياء المفاوضات مع ايران والولايات المتحدة بهدف التوصل الى اتفاق شامل ودائم ويمكن التحقق منه، يضمن عدم امتلاك إيران ابدا للسلاح النووي".
     
وأضافت: "نرى أن تفعيل آلية إعادة العقوبات كان أمرا مبررا"، معتبرة ان "البرنامج النووي الايراني يشكل تهديدا خطيرا للسلام والامن العالميين".

أخبار دولية

ولندن

باريس

عزمها

"إحياء"

المفاوضات

إيران

برنامجها

النووي

