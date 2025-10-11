واشنطن تعلن موافقتها على استضافة منشأة للقوات الجوية القطرية في أيداهو

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الجمعة أنه سيُسمح لقطر ببناء منشأة لقواتها الجوية في قاعدة ماونتن هوم بولاية أيداهو، ستستضيف طائرات مقاتلة قطرية من طراز إف-15 مع طياريها.



ويأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا تعهد فيه تقديم ضمانات أمنية للإمارة الخليجية، في أعقاب الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حركة حماس في أيلول في العاصمة القطرية الدوحة.



وقال هيغسيث في البنتاغون وإلى جانبه وزير الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني "نوقع خطاب قبول لبناء منشأة للقوات الجوية الأميرية القطرية في قاعدة ماونتن هوم الجوية بولاية أيداهو".



وأضاف "سيستضيف الموقع مجموعة من طائرات أف-15 القطرية وطيارين لتعزيز تدريبنا المشترك"، بالإضافة إلى "زيادة القدرة القتالية والتوافق التشغيلي".



وتابع "إنه مثال آخر على شراكتنا" وأضاف متوجها إلى وزير الدفاع القطري "آمل أن تعلموا أنه يمكنكم الاعتماد علينا".



وتستضيف قاعدة أيداهو حاليا سربا من الطائرات المقاتلة من سنغافورة، وفقا لموقعها الإلكتروني.

