زلزال بقوة 5.8 درجات يقع قرب منطقة كامتشاتكا الروسية

أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالا بقوة 5.8 درجات وقع بالقرب من الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.



وذكر المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.