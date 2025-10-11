ترامب يتوقع عودة الرهائن الإسرائيليين يوم الاثنين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة "سيعودون" يوم الاثنين.



وفي حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض، قال إن هناك ما يقرب من 28 جثة سيتم استعادتها.