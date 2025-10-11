الأخبار
إسرائيل تبدأ بنقل الأسرى تمهيدًا لتنفيذ صفقة التبادل...ورفع حال الطوارئ خشية اندلاع صدامات
أخبار دولية
2025-10-11 | 02:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إسرائيل تبدأ بنقل الأسرى تمهيدًا لتنفيذ صفقة التبادل...ورفع حال الطوارئ خشية اندلاع صدامات
بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية بنقل الأسرى الفلسطينيين المشمولين بصفقة التبادل من خمسة سجون إلى معتقلات سينتظرون فيها لحظة الإفراج عنهم، من بينها سجنا كتسيعوت وعوفر.
ورفعت مصلحة السجون حالة الطوارئ خشية اندلاع صدامات، بعد استبعاد عدد من الأسماء التي كان من المفترض أن تشملها الصفقة.
في المقابل، أعلنت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" عدم التزام إسرائيل بالقائمة المتفق عليها للإفراج عن الأسرى.
أخبار دولية
الأسرى
تمهيدًا
لتنفيذ
التبادل...ورفع
الطوارئ
اندلاع
صدامات
التالي
ترامب "بصحة ممتازة" بعد إجرائه فحصه الطبي الروتيني
ترامب يتوقع عودة الرهائن الإسرائيليين يوم الاثنين
السابق
