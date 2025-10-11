إسرائيل تبدأ بنقل الأسرى تمهيدًا لتنفيذ صفقة التبادل...ورفع حال الطوارئ خشية اندلاع صدامات

بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية بنقل الأسرى الفلسطينيين المشمولين بصفقة التبادل من خمسة سجون إلى معتقلات سينتظرون فيها لحظة الإفراج عنهم، من بينها سجنا كتسيعوت وعوفر.



ورفعت مصلحة السجون حالة الطوارئ خشية اندلاع صدامات، بعد استبعاد عدد من الأسماء التي كان من المفترض أن تشملها الصفقة.



في المقابل، أعلنت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" عدم التزام إسرائيل بالقائمة المتفق عليها للإفراج عن الأسرى.