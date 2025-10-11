ترامب "بصحة ممتازة" بعد إجرائه فحصه الطبي الروتيني

أكد طبيب أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بصحة عامة ممتازة" بعد إجرائه فحصا روتينيا ثانيا هذا العام.



وقصد ترامب البالغ 79 عاما وأكبر رئيس منتخب سنا في تاريخ الولايات المتحدة، مركز والتر ريد الطبي قرب واشنطن صباح الجمعة لإجراء فحصه السنوي الروتيني.



وعندما سأله صحافيون عن النتيجة بعد عودته إلى البيت الابيض، رفع ترامب إبهامه عاليا تعبيرا عن رضاه.



وكتب طبيبه شون باربابيلا في رسالة نشرها البيت الأبيض: "يواصل الرئيس ترامب إظهار تمتعه بصحة عامة ممتازة".



أضاف أن "عمره القلبي، وهو مقياس معتمد لحيوية القلب والأوعية الدموية عبر إجراء تخطيط، أصغر بحوالي 14 عاما من عمره الزمني. وهو يواصل الالتزام بجدول يومي مرهق من دون قيود".



وأشار باربابيلا الى أن ترامب أجرى مجموعة من الاختبارات الروتينية وتلقى جرعة معززة من لقاح كوفيد-19 وجرعة الإنفلونزا السنوية.



وسبق للبيت الأبيض أن أعلن في تموز أن ترامب يعاني من قصور وريدي، بعدما نُشرت صور له ظهرت فيها كدمات على يديه.



وأوضح البيت الابيض حينها أن الكدمات نتيجة لـ"المصافحة المتكررة" وتناول الرئيس الأسبيرين "كجزء من وصفة وقائية لأمراض القلب والأوعية الدموية".



وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع أن الفحص الطبي المقرر الجمعة سيكون "سنويا"، على الرغم من أن ترامب خضع لفحص من هذا النوع في نيسان الماضي.



وكان ترامب قد قال للصحافيين في البيت الأبيض الخميس إنه "سيجري فحصا طبيا نصف سنوي"، مضيفا: "أنا في حالة بدنية ممتازة، لا أواجه أي صعوبة حتى الآن... جسديا، أشعر أنني بحالة جيدة جدا. وعقليا، أشعر أنني بحالة جيدة جدا".



وأشار ترامب الى أنه خلال الفحص الطبي الأخير، "خضع أيضا لفحص إدراكي"، قائلا: "هو دائما محفوف بالمخاطر، لأنه إذا لم أحقق نتائج جيدة، فستكونون أول من يجهر به، وقد حصلت على نتيجة كاملة".