مقاتلتان بريطانيتان حلقتا في مهمة 12 ساعة قرب حدود روسيا

أعلنت بريطانيا أن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي حلقتا في مهمة استغرقت 12 ساعة الأسبوع الماضي إلى جانب قوات أميركية وقوات من حلف شمال الأطلسي للقيام بدوريات على حدود روسيا.



وجاء ذلك بعدما توغلت طائرات ومُسيرات روسية في المجال الجوي لدول بالحلف في الآونة الأخيرة.



وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي: "كانت هذه مهمة مشتركة ضرورية مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".