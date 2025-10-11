زيلينسكي: أجريت محادثة جيدة وبناءة مع ترامب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه ناقش الهجمات الروسية على منظومة الطاقة الأوكرانية في اتصال "إيجابي وبناء" مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.



وكتب زيلينسكي على موقع إكس: "ناقشنا فرص تعزيز دفاعنا الجوي، بالإضافة إلى اتفاقيات ملموسة نعمل على صياغتها لضمان ذلك. هناك خيارات جيدة وأفكار قيّمة حول كيفية تعزيز العلاقات بيننا بشكل حقيقي".