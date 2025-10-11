وزير خارجية تركيا يلتقي بمسؤولين سوريين في أنقرة الأحد

أعلن وزارة الخارجية التركية أن الوزير هاكان فيدان سيلتقي بمسؤولين سوريين في أنقرة غدا الأحد.



وذكرت الوزارة في بيان، أن وزير الدفاع يشار غولر ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالين سيشاركان مع نظرائهما السوريين في اجتماع التعاون الأمني.



وكان فيدان قد حث قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد يوم الأربعاء على التخلي عن "أجندتهم الانفصالية"، وذلك بعد يوم من إعلان قائد الجماعة والحكومة السورية وقفا لإطلاق النار.