زيلينسكي: لن نهاجم المدنيين بصواريخ توماهوك إن أرسلتها أميركا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف لن تستخدم صواريخ توماهوك إلا لتحقيق أهداف عسكرية، لا لمهاجمة المدنيين في روسيا.



وتأتي تصريحات زيلينسكي في برنامج (صنداي بريفينج) على (فوكس نيوز) في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما إذا كان سيزود كييف بالصواريخ الأميركية الصنع.



