ترامب: الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين وليس إلحاق الأذى بها على الصعيد التجاري

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "تريد مساعدة الصين وليس إلحاق الأذى بها" في لهجة توفيقية، بعد أيام على تهديده بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100 % على بكين.



وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين وليس إلحاق الأذى بها" مضيفا "احترم الرئيس شي (جيبينغ). لا أريد أن تعاني بلاده كسادا".