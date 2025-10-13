نائب المستشار الألماني يلوح برفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

أعلن لارس كلينغبايل نائب المستشار الألماني الأحد أن حكومته سترفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة إلى إسرائيل والتي تم الإعلان عنها في آب الماضي اعتراضًا على العمليات العسكرية الإسرائيلية الموسعة في غزة.



وأشارت التصريحات التي أدلى بها كلينغبايل للهيئة العامة للبث الإذاعي الألمانية (إيه.آر.دي) مساء الأحد إلى تحول في السياسة بعد خطة السلام في غزة، مع استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لليوم الثالث على التوالي قبل قمة في مصر غدًا الاثنين.



وقال كلينغبايل بشأن صادرات الأسلحة: "سنعيد تقييم الوضع".