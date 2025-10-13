ترامب ردًا على سؤال بشأن غزة: الحرب انتهت

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة اليوم الأحد أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة انتهت.



وقال: "انتهت الحرب، أنتم تفهمون ذلك".