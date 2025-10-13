الأخبار
الصليب الأحمر يبدأ عملية تسهيل إعادة الرهائن والمعتقلين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار

أخبار دولية
2025-10-13 | 01:07
الصليب الأحمر يبدأ عملية تسهيل إعادة الرهائن والمعتقلين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار
الصليب الأحمر يبدأ عملية تسهيل إعادة الرهائن والمعتقلين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار

بدأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) عملية متعددة المراحل لتسهيل إطلاق ونقل الرهائن والمعتقلين، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وتُعدّ هذه العملية المعقّدة، التي تُنفّذ بناءً على طلب الطرفين، بالغة الأهمية في سبيل لمّ شمل العائلات المشتتة.

وابتداءً من اليوم، ستستلم فرق اللجنة الدولية الرهائن المحتجزين في غزة وتنقلهم إلى السلطات الإسرائيلية. 

وفي عملية منفصلة، ستنقل فرق اللجنة الدولية المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية إلى غزة والضفة الغربية. كما ستُسهّل اللجنة الدولية نقل رفات جثامين ليتسنى للعائلات دفن أحبائها بكرامة.

ودور اللجنة الدولية في هذه العملية هو دور وسيط محايد، وهو دور إنساني بحت. فقد حددت أطراف النزاع شروط اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك الأفراد الذين سيجري إطلاقهم والجدول الزمني لذلك، ولم يكن للجنة الدولية دورٌ في المفاوضات.

وهذه العمليات معقّدة للغاية وتتطلب تخطيطاً لوجستياً وأمنياً دقيقاً للحد من المخاطر على حياة أيٍّ من الأشخاص المشاركين فيها. وتقع على عاتق أطراف الاتفاق مسؤولية ضمان إجرائها بأمان وكرامة.
 

حماس تسلم 7 رهائن إسرائيليين في غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر
القسام: قررنا الإفراج عن هؤلاء الأسرى الإسرائيليين الأحياء...
