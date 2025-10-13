الجيش الإسرائيلي يتسلم جميع الرهائن العشرين الأحياء بعد إفراج حماس عنهم

أعلن الجيش الإسرائيلي إنه تسلم كل الرهائن العشرين الأحياء الذين أفرجت عنهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من غزة اليوم الاثنين بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.