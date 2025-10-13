الأخبار
خمسة قتلى في تظاهرة منددة بإسرائيل في باكستان
أخبار دولية
2025-10-13 | 09:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
خمسة قتلى في تظاهرة منددة بإسرائيل في باكستان
أعلنت الشرطة الباكستانية الإثنين بدء عملية تستهدف حزبا إسلاميا متشددا بعد فشل مفاوضات لإلغاء تظاهرة تضامن مع الفلسطينيين وضد إسرائيل تخللتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط خمسة قتلى بينهم شرطي.
بدأت "حركة لبيك باكستان" احتجاجاتها في لاهور الخميس وأعلنت عزمها السير نحو السفارة الأميركية في إسلام آباد ما دفع بالسلطات لقطع الطرق بين المدينتين وحجب الانترنت.
وبعد فشل المفاوضات بين الحركة والحكومة الأحد، بدأت السلطات في بلدة موريدكي إلى الشمال من لاهور، "عملية لتفريق" أكثر من 7000 متظاهر وصلوا إليها في مسيرهم نحو العاصمة.
وقالت الشرطة إن عناصر من حركة لبيك باكستان عمدوا إلى "رشق الحجارة واستخدموا هراوات مزودة بمسامير وقنابل حارقة ... وأطلقوا النار عشوائيا ما تسبب بإصابات بين المدنيين وعناصر إنفاذ القانون".
وسبق أن نظمت حركة لبيك باكستان عددا من أعنف الاحتجاجات في باكستان، وكثيرا ما تدعو الحكومة إلى طرد السفراء الغربيين.
أخبار دولية
تظاهرة
منددة
بإسرائيل
باكستان
التالي
ترامب ردًا على سؤال بشأن غزة: الحرب انتهت
استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي على يد مسلحين جنوبي غزة
السابق
