وزير دفاع إسرائيل: إعلان حماس تسليم رفات 4 رهائن هو "إخلال بالالتزامات"

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إعلان حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تسليم رفات أربع رهائن إسرائيليين "إخلال بالالتزامات".وقال كاتس، في منشور على منصة "إكس": "أي تأخير أو إهمال متعمد سيُعتبر انتهاكًا صارخًا للاتفاق، وسيتم الرد عليه وفقًا لذلك".