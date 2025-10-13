الأخبار
وزير دفاع إسرائيل: إعلان حماس تسليم رفات 4 رهائن هو "إخلال بالالتزامات"

أخبار دولية
2025-10-13 | 10:18
وزير دفاع إسرائيل: إعلان حماس تسليم رفات 4 رهائن هو "إخلال بالالتزامات"

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إعلان حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تسليم رفات أربع رهائن إسرائيليين "إخلال بالالتزامات".

وقال كاتس، في منشور على منصة "إكس": "أي تأخير أو إهمال متعمد سيُعتبر انتهاكًا صارخًا للاتفاق، وسيتم الرد عليه وفقًا لذلك".
 

