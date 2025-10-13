ترامب يعلن من الكنيست نهاية "الكابوس" للإسرائيليين والفلسطينيين



أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلية بما اعتبره "نهاية "كابوس طويل ومؤلم" لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، مع عودة آخر الرهائن الأحياء ومجموعة من المعتقلين الفلسطينيين إلى ديارهم، بموجب خطة توسطت فيها واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة.



وجاءت زيارة ترامب الخاطفة إلى إسرائيل قبيل قمة مرتقبة في منتجع شرم الشيخ المصري الذي وصله الرئيس الأميركي بعد الظهر.



قال ترامب أمام أعضاء الكنيست الذين استقبلوه بتصفيق حار مطوّل، إنّ "إسرائيل كانت منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر وحتى هذا الأسبوع أمة في حالة حرب، تتحمّل أعباء لا يقدر على احتمالها سوى شعب فخور ومؤمن".



وأضاف أنه "بالنسبة لكثير من العائلات في هذه الأرض، مرّت سنوات طويلة دون أن تعرفوا يوما واحدا من السلام الحقيقي ... ليس فقط للإسرائيليين، بل أيضا للفلسطينيين وكثيرين آخرين، انتهى أخيرا كابوس طويل ومؤلم".



وقالت إسرائيل إن آخر عشرين رهينة أحياء عادوا إلى عائلاتهم الاثنين بعد عامين من الاحتجاز في غزة، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) توسط فيه ترامب.



وفي تل أبيب، احتشد جمع كبير في ساحة الرهائن وسط الدموع والهتاف والغناء، مع ورود أنباء عن الإفراج عن أول المحتجزين، بينما كان الحزن واضحا على وجوه كثيرين بسبب آخرين لم يكونوا بين الأحياء.