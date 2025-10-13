الأخبار
زيلينسكي: وقف إطلاق النار في غزة يمنح أوكرانيا "أملا أكبر في السلام"
أخبار دولية
2025-10-13 | 10:45
زيلينسكي: وقف إطلاق النار في غزة يمنح أوكرانيا "أملا أكبر في السلام"
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المبرم بدفع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعطي "أملا أكبر في السلام" في أوكرانيا، حيث يسعى الأخير إلى التوسط مع روسيا.
وكتب زيلينسكي عبر حسابه على فيسبوك "عندما يتحقق السلام في جزء من العالم، فإنه يعطي أملا أكبر في تحقيق السلام في مناطق أخرى".
وأضاف أن "قيادة وتصميم الجهات الفاعلة العالمية يمكن بالتأكيد أن يكونا لصالحنا في أوكرانيا أيضا"، مشيدا بترامب الذي اعتبر أنه يتحلى بالصفتين.
من جانبه، أشار المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى أنه سيتابع مع الرئيس الأميركي الاثنين الوضع في أوكرانيا، "لنرى ما يمكننا أن نفعله معا لإنهاء الحرب".
وقال ميرتس للصحافيين على هامش مشاركته في القمة بشأن مستقبل قطاع غزة في شرم الشيخ بمصر، "نعتمد على استمرار دعم ومساعدة الولايات المتحدة. وكما أثبتم ذلك في هذه المنطقة (الشرق الأوسط)، عليكم أيضا أن تثبتوا ذلك معنا في أوكرانيا وفي مواجهة روسيا".
وأضاف الزعيم الألماني "إذا وقف المجتمع الدولي متحدا، سيتسنّى" تحقيق السلام.
يعمل دونالد ترامب منذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني على إنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة، لكنه أقر مذاك بأن هذا الهدف أكثر صعوبة مما كان يأمل.
وعقدت روسيا وأوكرانيا عدة جلسات تفاوض مباشرة في إسطنبول هذا العام، بدفع من واشنطن، لكنها لم تسفر إلا عن اتفاقات لتبادل الأسرى ورفات عسكريين قتلى.
بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف سنة على بدء الغزو الروسي، لا تزال شروط الجانبين لإحلال السلام أو تثبيت وقف إطلاق النار أو حتى تنظيم لقاء بين قادتهما متباعدة جدا.
