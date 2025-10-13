الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زيلينسكي: وقف إطلاق النار في غزة يمنح أوكرانيا "أملا أكبر في السلام"

أخبار دولية
2025-10-13 | 10:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زيلينسكي: وقف إطلاق النار في غزة يمنح أوكرانيا &quot;أملا أكبر في السلام&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
زيلينسكي: وقف إطلاق النار في غزة يمنح أوكرانيا "أملا أكبر في السلام"


قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المبرم بدفع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعطي "أملا أكبر في السلام" في أوكرانيا، حيث يسعى الأخير إلى التوسط مع روسيا.

وكتب زيلينسكي عبر حسابه على فيسبوك "عندما يتحقق السلام في جزء من العالم، فإنه يعطي أملا أكبر في تحقيق السلام في مناطق أخرى".

وأضاف أن "قيادة وتصميم الجهات الفاعلة العالمية يمكن بالتأكيد أن يكونا لصالحنا في أوكرانيا أيضا"، مشيدا بترامب الذي اعتبر أنه يتحلى بالصفتين.

من جانبه، أشار المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى أنه سيتابع مع الرئيس الأميركي الاثنين الوضع في أوكرانيا، "لنرى ما يمكننا أن نفعله معا لإنهاء الحرب".

وقال ميرتس للصحافيين على هامش مشاركته في القمة بشأن مستقبل قطاع غزة في شرم الشيخ بمصر، "نعتمد على استمرار دعم ومساعدة الولايات المتحدة. وكما أثبتم ذلك في هذه المنطقة (الشرق الأوسط)، عليكم أيضا أن تثبتوا ذلك معنا في أوكرانيا وفي مواجهة روسيا".

وأضاف الزعيم الألماني "إذا وقف المجتمع الدولي متحدا، سيتسنّى" تحقيق السلام.

يعمل دونالد ترامب منذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني على إنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة، لكنه أقر مذاك بأن هذا الهدف أكثر صعوبة مما كان يأمل.

وعقدت روسيا وأوكرانيا عدة جلسات تفاوض مباشرة في إسطنبول هذا العام، بدفع من واشنطن، لكنها لم تسفر إلا عن اتفاقات لتبادل الأسرى ورفات عسكريين قتلى.

بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف سنة على بدء الغزو الروسي، لا تزال شروط الجانبين لإحلال السلام أو تثبيت وقف إطلاق النار أو حتى تنظيم لقاء بين قادتهما متباعدة جدا.

أخبار دولية

إطلاق

النار

أوكرانيا

"أملا

السلام"

LBCI التالي
ترامب ردًا على سؤال بشأن غزة: الحرب انتهت
استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي على يد مسلحين جنوبي غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-09-24

زيلينسكي: أي عضوية في حلف شمال الأطلسي لن تمنح أوكرانيا الأمن تلقائيا

LBCI
أخبار دولية
2025-10-06

المستشار الألماني يأمل وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن خلال الأيام المقبلة

LBCI
أخبار دولية
2025-09-26

أردوغان: توصلت لتفاهم مع ترامب بشأن وقف إطلاق النار والسلام في غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-11

ترامب يقول إنه واثق من أن وقف إطلاق النار في غزة "سيصمد"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:57

ترامب والسيسي يفتتحان مؤتمر "السلام في الشرق الأوسط" بشرم الشيخ بحضور قادة المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

شرق أوسط جديد يولد من تل أبيب

LBCI
أخبار دولية
14:27

تفاصيل قمة السلام في شرم الشيخ: الحضور الغياب والمواقف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

ترامب يشهد مراسم تبادل الرهائن بين حماس وإسرائيل وسط تعقيدات ميدانية تعيق استلام كل الجثامين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-21

الأمير يزيد بن فرحان يزور دارة رئيس الحكومة السابق تمام سلام

LBCI
فنّ
03:30

نادين نسيب نجيم توجه رسالة حب لابنتها: "أنا فخورة جداً بها" (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
15:05

سلامة لـ #عشرين_30 : موقفنا يكمن في الاتفاق مع صندوق النقد الدوليّ لأنه يعيد الثقة للمستثمر الأجنبيّ ليستثمر في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-10

الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:12

تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟

LBCI
أخبار دولية
14:57

ترامب والسيسي يفتتحان مؤتمر "السلام في الشرق الأوسط" بشرم الشيخ بحضور قادة المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:56

إليك توقعات السوق إن كنت تنتظر تراجع الذهب والفضة للشراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

تراجع حاد في الهجرة غير الشرعية من شواطئ لبنان بفضل جهود الجيش والمخابرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

لبنان غائب عن قمّة شرم الشيخ... ولكنه حاضر في رسائلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

ترامب يشدّد أمام الكنيست على نزع سلاح حماس... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

شرق أوسط جديد يولد من تل أبيب

LBCI
أخبار دولية
14:27

تفاصيل قمة السلام في شرم الشيخ: الحضور الغياب والمواقف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

ترامب يشهد مراسم تبادل الرهائن بين حماس وإسرائيل وسط تعقيدات ميدانية تعيق استلام كل الجثامين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:40

قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث

LBCI
أخبار لبنان
13:07

بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات

LBCI
أمن وقضاء
09:11

توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
فنّ
04:13

بعد سنوات من تألقه في ذا فويس كيدز... جورج عاصي يطلق "يا قمر" ويستذكر لحظات نجاح الطفولة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:34

الرئيس عون: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة

LBCI
أمن وقضاء
08:34

الجيش يواصل ملاحقة المتورطين في الاتجار بالمخدرات ويضبط كمية كبيرة منها

LBCI
خبر عاجل
07:47

ترامب: في لبنان تم تدمير حزب الله وندعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح الحزب وبناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها

LBCI
اقتصاد
08:56

بحصلي: الحديث عن إرتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية لا يعكس الواقع الحقيقي بالأسواق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More