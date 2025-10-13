ترامب يقول إن السيسي أدى "دورا بالغ الأهمية" في المفاوضات مع حماس

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أدى "دورا بالغ الأهمية" في المفاوضات التي سبقت إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.



وأضاف ترامب أثناء لقاء جمعه بالسيسي في شرم الشيخ الإثنين قبيل انطلاق القمة حول غزة أن الدور الذي أدته مصر كان "فعالا لأن حماس تحترم هذه الدولة وتحترم القيادة المصرية".

وأكد الرئيس المصري لنظيره الأميركي أنه يستطيع وحده تحقيق السلام في المنطقة، بعد عامين من حرب مدمرة في قطاع غزة بين اسرائيل وحركة حماس.



وقال السيسي في اجتماع مع ترامب قبيل انطلاق قمة حول غزة في شرم الشيخ "أنا كنت متأكدا أنك الوحيد القادر على تحقيق هذه الإنجاز"، مضيفا "انت وحدك القادر على تحقيق السلام في منطقتنا".