الصليب الاحمر يتسلم جثتي رهينتين في غزة

افاد الجيش الاسرائيلي بأن الصليب الاحمر تسلم من حركة حماس الاثنين جثتي رهينتين إسرائيليين كانا محتجزين في غزة، متوقعا تسلم رفات رهينتين إضافيين.



وقال الجيش "بحسب معلومات الصليب الاحمر، فقد تسلم نعشين لرهينتين توفيا وهما في طريقهما الى القوات المسلحة والاستخبارات الإسرائيلية في قطاع غزة".