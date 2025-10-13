اسرائيل أفرجت عن 1968 معتقلا فلسطينيا مقابل 20 رهينة على قيد الحياة أفرجت عنهم حماس

أعلنت إسرائيل أنها أطلقت سراح 1968 معتقلًا فلسطينيًا مقابل الإفراج عن 20 رهينة أحياء كانت لا تزال حماس تحتجزهم في قطاع غزة.



وأشار بيان رسمي إلى أن "سلطات السجون الإسرائيلية أفرجت عن الإرهابيين المسجونين وفقًا لاتفاق عودة الرهائن" وذلك في إطار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس.



ولفت البيان إلى أنه في المجموع "تم الإفراج عن 1968 اسيرًا من سجن عوفر العسكري إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومن سجن كتسيعوت إلى كرم أبو سالم"، في إشارة إلى المعبر الواقع بين جنوب إسرائيل وقطاع غزة.

