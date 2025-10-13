ترامب في قمة شرم الشيخ: الاتفاق بين إسرائيل وحماس سيصمد ولا نريد حربا عالمية ثالثة

اعلن الرئيس لاميركي دونالد ترامب خلال قمة شرم الشيخ للسلام، "اننا سنوقع على وثيقة شاملة بشأن الاتفاق بين إسرائيل وحماس"، لافتا الى ان "مسألة جثامين الاسرى الإسرائيليين لا تزال عالقة وهناك عمليات للعثور على الجثث"، وقال: "هذا يوم عظيم للشرق الأوسط".



وشكر دولة قطر على "جهودها"، لافتا الى أن "أميرها قائد مذهل". كما شكر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان "الذي تملك بلاده أحد أفضل الجيوش في العالم"، مشيرا الى أن "أردوغان رجل مذهل وأشكره على صداقته الرائعة".



واضاف: "أشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يقود دولة تمتد حضارتها 6 آلاف سنة". واكد أن "الاتفاق بين إسرائيل وحماس سيصمد ولا نريد حربا عالمية ثالثة".