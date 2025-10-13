قادة الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر يوقعون وثيقة اتفاق غزة

وقع قادة الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر في شرم الشيخ، وثيقة اتفاق غزة لضمان إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في القطاع المدمر.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يرأس القمة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أثناء التوقيع: "ستفصّل الوثيقة القواعد والنظم والكثير من الأمور الأخرى"، مؤكدا أن هذا الاتفاق "سيصمد".