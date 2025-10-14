إيران: دعوة ترامب للحوار تتناقض مع سلوك واشنطن "العدائي والإجرامي"

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحوار واتهمت واشنطن بانتهاج "سلوك عدائي وإجرامي"، وذلك بعدما صرح ترامب أمام الكنيست بأن بلاده مستعدة لإبرام اتفاق مع طهران.