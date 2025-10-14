فنزويلا تغلق سفارتها في أوسلو بعد منح نوبل للسلام لزعيمة المعارضة

أعلنت وزارة الخارجية النروجية أنّ فنزويلا أغلقت سفارتها في أوسلو من دون أن تقدّم لها أيّ تفسير، في خطوة أكّدتها كراكاس وتأتي بعد ثلاثة أيام من منح جائزة نوبل للسلام لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيسيلي روانغ في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس: "أُبلغنا من قبل السفارة الفنزويلية بأنها ستغلق أبوابها، من دون أن توضح الأسباب".



وأضافت: "هذا أمر مؤسف. رغم خلافاتنا في عدد من القضايا، فإنّ النروج ترغب في الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة مع فنزويلا وستواصل العمل على ذلك".