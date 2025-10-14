الجيش الإسرائيلي: إطلاق النار على مشتبه بهم إقتربوا من القوات في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار لإبعاد تهديد شكله عدد ممن وصفهم بالمشتبه بهم الذين اقتربوا من القوات الإسرائيلية المشاركة في عمليات في شمال قطاع غزة.



وقال الجيش إن المشتبه بهم تجاوزوا الخط المقرر للانسحاب الإسرائيلي الأولي بموجب خطة وقف إطلاق النار التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).