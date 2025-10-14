الأمم المتحدة: هناك دول مستعدة للمساهمة في تكلفة إعادة إعمار غزة

أعلن مسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن دولا، من بينها الولايات المتحدة ودول عربية وأوروبية، أعطت إشارات واعدة على استعدادها للمساهمة في تكلفة إعادة إعمار غزة البالغة 70 مليار دولار.



وقال جاكو سيليرز من البرنامج لصحفيين خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "لدينا بالفعل مؤشرات جيدة جدا"، لكنه لم يدل بتفاصيل.



وذكر أن التقديرات تشير إلى أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس خلفت ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض في القطاع.



