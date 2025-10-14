أردوغان: إسرائيل لديها سجل ضعيف في مجال وقف إطلاق النار وتركيا وأميركا عازمتان على تطبيق الاتفاق

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيسعى لحشد دعم دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا لإعادة إعمار غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الجديد، وعبر عن اعتقاده أن تمويل المشاريع سيتوفر بسرعة.



ووفقا لنص نشرته الرئاسة التركية اليوم الثلاثاء، قال أردوغان في حديث للصحفيين خلال رحلة العودة من شرم الشيخ إن قرارات الدول الغربية بالاعتراف بدولة فلسطينية ينبغي أن تُعتبر لبِنات أساسية لبناء حل الدولتين.



ولفت الى أن إسرائيل لديها سجل ضعيف في مجال وقف إطلاق النار، مشددا على أن تركيا وأميركا عازمتان على تطبيق الاتفاق الجديد.