وزير الخارجية عرض هاتفيًا مع نظيره المصريّ التطورات المرتبطة بوقف الحرب في غزة

بحث وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع نظيره المصريّ بدر عبد العاطي، التطورات الأخيرة المرتبطة بوقف الحرب في غزة.



وأثنى رجي، في اتصال هاتفيّ، على "الجهود التي بُذلت في سبيل إنهاء معاناة الشعب الفلسطينيّ".



وأمل في "أن تنجح المساعي العربية والدولية في التوصل إلى اتفاق دائم يضمن حقن الدماء ويسمح للفلسطينيين بإقامة دولتهم".



وبحث رجي مع نظيره المصري في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتم تأكيد أهمية استمرار التنسيق في مختلف المجالات.