تلفزيون سوريا: الشرع يزور موسكو الأربعاء

أفاد تلفزيون سوريا الموالي للحكومة ومصدر مطلع بأن من المنتظر أن يزور الرئيس السوري أحمد الشرع موسكو غدًا الأربعاء.وكان من المقرر أن يحضر الشرع القمة العربية في موسكو التي كانت سنتعقد غدًا قبل تأجيلها.