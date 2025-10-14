إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة أنها لن تسمح إلا بدخول نصف العدد المتفق عليه من شاحنات المساعدات لغزة

أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة أنها لن تسمح إلا بدخول 300 شاحنة مساعدات، تمثل نصف العدد المتفق عليه، إلى قطاع غزة ابتداءً من غد الأربعاء.وأكدت المنظمة الدولية أن إسرائيل أبلغت المنظمة بأنها لن تسمح بدخول أي وقود أو غاز إلى القطاع إلا لاحتياجات محددة تتعلق بالبنية التحتية الإنسانية.