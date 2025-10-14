ترامب: على حماس إلقاء السلاح وإلا سيُنزع منها وربما بعنف

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلقاء سلاحها وإلا سيُنزع منها.وقال ترامب، خلال اجتماع في البيت الأبيض مع نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي: "إذا لم يلقوا سلاحهم، فسننزعه. وسيحدث ذلك سريعًا وربما بعنف".