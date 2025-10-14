الأخبار
الوكالة السورية الرسمية: الرئيس السوري يزور موسكو غدا الأربعاء

أخبار دولية
2025-10-14 | 16:31
الوكالة السورية الرسمية: الرئيس السوري يزور موسكو غدا الأربعاء

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بأن الرئيس السوري أحمد الشرع سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في  موسكو غدا الأربعاء، في أول زيارة له إلى روسيا.
 
وقالت سانا نقلًا عن مكتب الإعلام في مكتب الرئيس السوري أن الزعيمين سيبحثان التطورات الإقليمية والدولية وسبل التعاون بين سوريا وروسيا.
 
وأشار تلفزيون سوريا الموالي للحكومة ومصدر مطلع الى أن الشرع سيزور موسكو غدًا، على الرغم من تأجيل قمة عربية روسية هناك كان من المقرر أن يحضرها.
 
وأوضح مصدر رسمي سوري أنه من المقرر أن يجري الشرع محادثات بخصوص استمرار وجود قاعدة بحرية لروسيا في طرطوس وقاعدتها الجوية في حميميم.
 
وقال المصدر أن الشرع سيطلب أيضًا من روسيا بصفة رسمية تسليم الأسد لمحاكمته على ما قال إنها جرائم بحق السوريين.
 
 

