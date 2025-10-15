موسكو: مسؤولون روس وسعوديون ناقشوا مشروعات طاقة مشتركة

أعلنت الحكومة الروسية أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ناقشا مشروعات مشتركة محتملة في مجالات الغاز الطبيعي المسال والطاقة الكهرومائية والنووية.وأكد نوفاك لوزير الطاقة السعودي خلال اجتماع في موسكو أن العمل الجماعي ضمن تحالف أوبك+ يصب في المصلحة الوطنية طويلة الأجل للبلدين ويساهم في تعزيز اقتصادهما.