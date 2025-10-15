مقتل أكثر من 10 مدنيين وعسكريين في اشتباكات على الحدود الباكستانية الأفغانية

اندلعت اشتباكات جديدة على الحدود الباكستانية الأفغانية المضطربة مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة مدنيين وعسكريين وأطاح بهدوء هش بعد اشتباكات وقعت مطلع الأسبوع وأودت بحياة العشرات.



وأشارت حركة طالبان الأفغانية إلى أن أكثر من 12 مدنيا قُتلوا وأصيب 100 آخرون عندما شنت القوات الباكستانية هجمات في الساعات الأولى من اليوم في منطقة سبين بولدك.



وذكرت باكستان أن أربعة من مواطنيها أصيبوا في هجمات شنتها "قوات طالبان" في منطقة تشامان المقابلة لسبين بولدك عبر الحدود.



وقال مسؤولان أمنيان باكستانيان لرويترز إن مواجهات بين الجيش ومسلحين بمنطقة أوراكزاي الحدودية الباكستانية أسفر عن مقتل ستة أفراد من قوات شبه عسكرية وإصابة ستة آخرين.



وأضافا أن تسعة مسلحين قُتلوا أيضًا وأن الاشتباك اندلع أثناء عملية تمشيط في المنطقة التي شن فيها مسلحون هجوما الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل 11 جنديًا باكستانيًا.

