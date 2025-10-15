فرانس برس: الشرع سيطلب خلال زيارته موسكو تسليم بشار الأسد

أفاد مصدر حكومي سوري فرانس برس بأن الرئيس السوري أحمد الشرع سيطلب خلال زيارته الأولى إلى موسكو تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد.وقال المصدر إن "الرئيس الشرع سوف يطلب من الرئيس الروسي تسليم كل من ارتكب جرائم حرب وموجود في روسيا وعلى رأسهم بشار الأسد".وعلى الرغم من الدعم الذي قدّمته روسيا للأسد، إلا أن السلطات الانتقالية برئاسة أحمد الشرع اعتمدت نبرة تصالحية تجاهها منذ البداية.