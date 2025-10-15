بوتين يؤكد للشرع استعداد روسيا لتعزيز العلاقات

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس السوري أحمد الشرع على إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من هذا الشهر.



وأكد بوتين، في مستهل الاجتماع مع الشرع في الكرملين، استعداد موسكو لتعزيز العلاقات مع دمشق.



وبدوره، طمأن الرئيس الشرع بوتين بأن سوريا ستلتزم بجميع الاتفاقيات السابقة.



