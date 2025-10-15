ألمانيا تعتبر عمليات إعدام نفذتها حماس في غزة إرهابا

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن عمليات الإعدام التي نفذتها حركة حماس في غزة في خلال اشتباكات مع عشائر في غزة تشكل أعمال إرهاب ضد السكان.



وأضاف أن ألمانيا ترى أن هناك حاجة مستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.