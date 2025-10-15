واس: ولي العهد السعودي يطلق مشروع "بوابة الملك سلمان" في مكة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أطلق اليوم الأربعاء مشروع "بوابة الملك سلمان" كوجهة متعددة الاستخدامات في مكة.وأوضحت الوكالة أن المشروع سيمتد على إجمالي مسطحات بناء بمساحة تصل إلى 12 مليون متر مربع بجوار المسجد الحرام.