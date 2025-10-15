متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: نتوقع من حماس الوفاء بالتزاماتها وإعادة جميع الرهائن

أعلنت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل تتوقع من حركة حماس إعادة الرهائن المتبقين إلى إسرائيل.



وأضافت في خلال مؤتمر صحفي: "حماس. مطالبة بالوفاء بالتزاماتها مع الوسطاء وإعادة جميع رهائننا في إطار تنفيذ الاتفاق (الخاص بوقف إطلاق النار في غزة)".



وتابعت: "لن نساوم على هذا، ولن ندخر جهدا حتى يعود رهائننا الذين سقطوا واحدا تلو الآخر".