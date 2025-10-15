باكستان: الاتفاق على وقف إطلاق نار موقت مع أفغانستان لمدة 48 ساعة

أعلنت باكستان إنها اتفقت مع حكومة طالبان في أفغانستان على وقف موقت لإطلاق النار لمدة 48 ساعة اعتبارا من الساعة السادسة مساء بتوقيت إسلام اباد (1300 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء، وذلك بعد اندلاع قتال جديد بين الجارتين.



وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن باكستان وأفغانستان ستبذلان جهودا صادقة من خلال الحوار لإيجاد حل إيجابي لهذه القضية المعقدة التي لا تزال قابلة للحل.