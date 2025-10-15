توقعات بمعاودة فتح معبر رفح بين غزة ومصر أمام المسافرين غدا الخميس

كشف مصدران لرويترز أنه من المتوقع معاودة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة للسماح بعبور الأشخاص غدا الخميس مع عودة بعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي للمعبر.



ولم يحدد المصدران القيود التي ربما تُطبق على الراغبين في السفر.