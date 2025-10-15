نائب رئيس وزراء روسيا: ناقشنا مع سوريا التعاون في مجال الطاقة

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن المسؤولين الروس والسوريين ناقشوا التعاون المحتمل في مجال الطاقة في خلال اجتماع في موسكو، بما في ذلك مشروعات النفط في سوريا.



وقال نوفاك إن نقص النفط يمثل مشكلة كبيرة لسوريا في وقت تتطلع فيه إلى إعادة بناء اقتصادها وبنيتها التحتية بعد صراع استمر سنوات.



وأضاف نوفاك: "تعمل الشركات الروسية في حقول النفط السورية منذ فترة طويلة. هناك حقول بحاجة إلى تطوير، وحقول أخرى متوقفة عن العمل وحقول جديدة".