أوكرانيا: نحتاج ما يصل إلى 20 مليار دولار لشراء أسلحة أميركية

أعلن وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال أن كييف ستحتاج إلى مساعدات عسكرية تتراوح قيمتها من 12 إلى 20 مليار دولار العام المقبل في إطار مبادرة جديدة لحلف شمال الأطلسي تهدف إلى شراء أسلحة أميركية.



وأشار خلال مشاركته في قمة دفاعية في بروكسل، الى أن أوكرانيا قادرة على إنتاج 10 ملايين طائرة مسيرة بحلول عام 2026 إذا ما تلقت التمويل الكافي من حلفائها ولكنها تحتاج أيضا إلى المزيد من قذائف المدفعية بعيدة المدى في حربها ضد القوات الروسية.