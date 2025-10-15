وزير الخزانة: أميركا مستعدة لفرض رسوم على الصين بسبب مشتريات النفط الروسي

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض رسوم جمركية على الصين بسبب مشترياتها من النفط الروسي، ولكن يجب أن يكون حلفاء واشنطن الأوروبيون على استعداد للمشاركة في مثل هذا الإجراء.وقال خلال مؤتمر صحفي: "شراء الصين النفط الروسي هو الذي يغذي آلات الحرب الروسية. تشتري الصين 60 بالمئة من الطاقة الروسية. وهم يشترون 90 بالمئة من الطاقة الإيرانية".