وقف إطلاق نار بين باكستان وأفغانستان بعد مقتل العشرات في تجدد المواجهات الحدودية

أعلنت باكستان أنها وأفغانستان اتفقتا على "وقف مؤقت لإطلاق النار" وذلك بعد أن أدت غارة جوية واشتباكات برية إلى تصاعد التوتر بين الجارتين في جنوب آسيا، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة مدنيين.وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أن البلدين قررا تنفيذ "وقف مؤقت لإطلاق النار" لمدة 48 ساعة ابتداء من الساعة 13.00 بتوقيت جرينتش اليوم.وورد في البيان أن "خلال هذه الفترة، سيبذل الجانبان جهودًا صادقة، من خلال الحوار البناء، للعثور على حل إيجابي لهذه القضية المعقدة والقابلة للحل"، مضيفًا أنه تم الاتفاق على الهدنة بناء على طلب حكومة طالبان الأفغانية.وقال المتحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن اتفاق وقف إطلاق النار جاء نتيجة "طلب الجانب الباكستاني وإصراره".وأضاف في بيان أن كابول وجهت جميع قواتها بالالتزام بوقف إطلاق النار شريطة ألا يرتكب الطرف الآخر أي عدوان.