وزارة الصحة بغزة: إسرائيل تعيد رفات 45 فلسطينيا إلى القطاع

أعلنت وزارة الصحة في غزة استلام رفات 45 فلسطينيا أعادتها إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.



وقالت الوزارة في بيان إنها استلمت "45 جثمانا لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم (الأربعاء) من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 90 جثمانا".