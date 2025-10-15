المفوضية الأوروبية ترى أن عائدات الأصول الروسية المجمدة يجب أن تستخدم في إعادة بناء اوكرانيا

رأى مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أنّ العائدات الناتجة عن الأصول الروسية المجمّدة في إطار العقوبات على موسكو، يجب أن تُستخدم لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.



وأعرب عن أمله في إقناع شركائه في مجموعة السبع بذلك خلال اجتماعهم.



وقال دومبروفسكيس: "نحضّر قانون تعويضات على المستوى الأوروبي يسمح لنا باستخدام العائدات الناجمة عن الأصول الروسية المجمّدة. نشجّع شركاءنا على دراسة كيفية استخدام هذه الأصول الموجودة على أراضيهم".

