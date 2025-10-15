ترامب: إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة إن لم تلتزم حماس بالاتفاق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة (سي.إن.إن) أنه سيدرس السماح للقوات الإسرائيلية باستئناف القتال في قطاع غزة إذا لم تلتزم الحركة باتفاق وقف إطلاق النار.



وقال ترامب لسي.إن.إن في اتصال هاتفي مقتضب عندما سئل عما سيحدث إذا رفضت حماس نزع سلاحها: "ستعود إسرائيل إلى تلك الشوارع بمجرد كلمة مني. إذا كان بوسع إسرائيل الدخول إلى غزة والقضاء عليهم، فسيفعلون ذلك".